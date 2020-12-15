Gelibolu Şoförler Odası’ndan Duyuru

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever Şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kamera ve kayıt cihazı takılması zorunluluğu 31.12.2021 tarihine kadar ertelendiğini duyurdu.Ticari araçlara kamera ve kayıt cihazı takma zorunluluğunu 31 Aralık 2021 sonuna ertelendi.Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever yaptığı duyuruda şehir içinde yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kamera ve kayıt cihazı takılması zorunluğunun 31 Aralık 2021 tarihine ertelendiğini bildirdi.

SÜRE 31 OCAK’TA SONA ERİYORDU

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun başvurusu üzerine şehir içi yolcu taşıma araçları taksi, minibüs ve otobüslere kamera zorunluluğunu, altyapı ve uygulamadaki eksiklikler nedeniyle 31 Aralık.2020 tarihine kadar ertelemişti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN