MSB duyurdu! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

MSB’den yapılan açıklamada, “Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi” denildi.

MSB Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, son bir ayda düzenlenen operasyonlara ve çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktop, “Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edilmiş, 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahıs yakalanmış, 34 bin 264 şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 24’ü FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubu yakalanmıştır” dedi.

‘202 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Suriye harekât alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristlerin de kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yarbay Aktop, “Bu kapsamda son bir ay içerisinde 29’u DEAŞ olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinden temizlenen söz konusu harekât alanlarında halen mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir” diye konuştu.

Türkiye’nin İdlib’te, garantör ülke olarak, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak amacıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ifade eden Aktop, “Bu çerçevede gerginlik büyük ölçüde azalmış, yaklaşık 450 bin İdlib’li vatandaş evlerine dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir. Ayrıca, birliklerimizin emniyet ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alınmaktadır” dedi.

AZERBEYCAN VE RUSYA İLE GEREKLİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR’

Aktop, Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili ise şunları söyledi:

“Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve Rusya Federasyonu ile koordineli olarak sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Ermenistan işgalindenkurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) Birliğimiz tarafından, mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timlerimiz tarafından, eğitimler verilmektedir. Azerbaycan’ın, 44 gün devam eden ‘Tek Vatan Harekâtı’yla öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmasını bu vesileyle bir kez daha kutluyoruz. Türkiye olarak, ‘iki devlet tek millet’ anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.”Haber Merkezi