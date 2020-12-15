Yılbaşı nedeniyle kuruyemişte talep patlaması

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağında vatandaşların yılbaşını evde geçirecek olması nedeniyle kuruyemiş üreticileri yüzde 400’lere varan talebi karşılamak için 24 saat aralıksız çalışmaya başladı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yaklaşan yılbaşı gecesini vatandaşlar sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde geçirecek. Eğlence mekanlarının da önlemler kapsamında kapalı olması nedeniyle Türkiye, yeni yılı evinde karşılayacak. Durum böyle olunca kuruyemişe de talep oldukça arttı.

İlçemizde kuruyemiş satıcıları en çok ayçekirdeği satışı yaptıklarını belirtirken, bunun yanında tuzlu fıstık, fındık, karışık kuruyemiş satışlarımızda yoğun olarak devam ediyor.Yılbaşında vatandaşlar evde, kısıtlamardan dolayı özellikle hafta sonları evde kalan vatandaşların tercihi kuruyemişten yana dediler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN