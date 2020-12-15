Çamur Atmayı Değil Gerçeği Öğrenelim mi?(3) Yeri Geldikçe

Dünden devam

Ben 1974 – 1975 yılında Gelibolu’da 2 yıl Halk Eğitim Merkezi’nin ilk kurucu müdürü olarak görev yaptım.Sırtımdaki o şerefle taşıdığım mesleğimden de 2 yıl sonra istifa ederek, serbest çalışmaya karar verdim.

Yapacağım en önemli işimin, Gelibolu ekonomisine turzime nasıl bir katkı sağlayabilirim mi yıllardır düşünüyordum.Hayalimde Güneyli Koyu birinci sıradaydı.Buradan işe başlamayı düşündüm.Buranın bir cennet olabileceğine inanıyordum.Onun yanındaki koylarında ileride benim düşündüğüm biçimde projelendirilmesi halinde buraların on binlerce konutla dolacağını düşünerek, Gelibolu ekonomisine bırakacağı Katma Değeri en az yılda 150 gün buralarda kalmaları durumunda bırakacakları parayı düşleyerek, benim en iyi hizmetimin bu işi yaparak , başararak mutlu olacağıma inanıyordum.Karar verdim burasını nasıl yapmalıydım?

O zaman köylerde kadastro yoktu.Araziler üç- beş yıldır satılmaya başlanmıştı.Koruköy’de kımıldanmalar vs.vardı.Ne varki herkes (berberi, kasabı, çobanı,taksicisi emlakçı olmaya başlamışlardı.)

Önce bir tarla alıyorlar, sonra onu bir mühendise enini boyunu ölçtürüp, 150 metrekare – 200 metrekarelik parsellerle bölüp, parsel yapıp hisseli kağıt üzerinden satıyorlardı.

Sonra da, örneğin 20 bin metrekarelik bir tarlayı 150 – 200 parsel yapıp; 20 bin metrekare 200 metre diye tapu veriyorlardı.

Ben Güneyli Koyun’daki yeri aldıktan sonra banada böyle teklifler yapıldı.Ben kendilerine; peki inşaat izni var mı?Kadastro haritası yapıldı mı? deyince de kaçıp gidiyorlardı.

Bugün Gelibolu’da o yıllarda böyle satılan en az 5-6 bin parsellik yer var. Maalesef bunları yapanlar çok zor hayatlar yaşadılar.Binlerce insanın canını yaktılar.Kendilerinin de sağlıkları bozuldu, acılar çekerek hayatlarını yitirdiler.

Ben önce Çanakkale’ye gidip, bir kadastro mühendisi aradım.Orada da serbest çalışan bir kadastro mühendisi yoktu.

Çanakkale Kadastro Müdürü Şükrü Erdemir’i buldum.Yapmak istediğimi ona anlattım.Ben parselleri ifrazlarını istiyorum.Yarın köylere kadastro gelince insanlara sattığım arsaların bir santimetresinin bile kaybolmadan oturtulacağı, çaplı arsalar olsun istiyorum.

Allah rahmet eylesin Şükrü Bey ;

“Ben yaparım ama, ancak pazar , cumartesi gelir yaparız.”dedi.Tamam kaç günde olur, dedim.En erken 3 ay dedi.

-Peki izin alsanız olmaz mı…?

-Olur ama ben yanıma iki arkadaş daha alıcam o zamanda sana pahalı olur.”dedi.

-Kaç paraya yaparsınız…?

– 15 bin lira.

-Peki abim.Ben sana 50 bin lira versem, parseller olarak, tescil yaptırabilir misin?

-Benim 50 bin liram olsa, bugün istifa ederim ve 15 günde bitiririm…

-Bende verdim gitti.”dedi.

-Cebimdeki İş Bankası çekini çıkardım ve 50 bin yazıp, çeki uzattım.Bana ters ters bakarak;

-Bana bak alırım haa!

– Alırsan al sen 15 günde değil, 20 günde yap, helal olsun.”dedim.

Çeki aldı.İnceledi.Yürü gidiyoruz.”dedi.

-Nereye gidiyoruz?

– Valiliğe gidiyoruz…!

-Hayırdır? Ne yapacağız orada?

İstifamı vereceğim.Beraber yürüdük valiliğe geldik.Orada oturan polisten bir kağıt istedi.Cebinden çıkardığı kalemle polisin masasına eğilerek 3 satırlık bir istifa dilekçesi yazdı ve içeriye girip dilekçeyi verdi. 15 dk içeride kaldıktan sonra çıktı.

Recep kardeşim yarın sabah geliyoruz.Nerede buluşacağımızı kararlaştırdık.Vedalaşıp, ayrıldık.

Ertesi günü hemen işe giriştiler, yanında 2 kişi ile gidelim yarın sabah daha erken geleceğiz dedi.

13 gün sonra parselasyon bitmiş, evraklar tapuya verildi.Tapucu bana; bu iş 1 ay sürer, 212 parsel bu, bizim işimiz çok.Başladı bana masal okumaya…

Tapucuyu sorduk, soruşturduk.Aradım zoru kırmızı pabuçmuş üçüncü günü attım arabaya doğru İstanbul’a yedik, içtik, anlaştık.Ertesi gün döndüğümüzde yarın pazartesi cuma günü gel tapularını al dedi.

Yalnız senden birşey istiyorum.”dedi.

“Nedir ? “dedim.

Kolundaki saatten bir tane bende isterin.(Sürecek)