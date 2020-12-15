İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA İLGİLİ YENİ GENELGE!

Bazı vatandaşlar hafta sonu özel hastane ve kan merkezlerinden aldıkları randevular ile koronavirüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Harekete geçen İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak. Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ülkemizde yeni tedbirler alınırken, bunlardan biri sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bazı vatandaşlar özellikle doktor randevuları ile kısıtlamayı ihlal ederken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak valiliklere genelge gönderdi.

MUAFİYET DURUMU İLE DIŞARIDA BULUNDUĞU ZAMAN DİLİMİ UYUMLU OLACAK

Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.

RUTİN GÜZERGAHININ DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması bazı istisna kararları kapsamında ihlal edildi. Vatandaşlar özel hastane ve kan merkezlerinden aldıkları randevular ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı.

“KENDİMİZİ KULLANILMIŞ HİSSEDİYORUZ”

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Halil Özgüç, “Kamu hastanelerinde hafta sonu normal randevu verilemiyor. Ama özel hastaneler ve muayenehaneler hasta kabul edebiliyor. Özel hastanelerin birçoğunda internet üzerinden randevu alınabiliyor. Daha sonra vatandaşa bir SMS gönderiliyor. Bununla kişi dışarı çıktığında ve kontrol olduğunda ‘ben hastaneye gidiyorum’ diyor. Geçen sokağa çıkma yasağında da yaşadık, cumartesi günü hastaneye gidiyorum, hastaların önemli bir bölümü gelmiyor. Arıyoruz, ‘unuttum, gelmeyeceğim’ gibi bahaneler sunuluyor. Bu kötü bir suistimal. Hem bir doktor olarak hafta içi çalışıp yoruluyoruz, bir de hafta sonu hastalarımız için hastaneye geliyoruz ama bu kötü bir psikoloji oluyor. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz” dedi.