Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği A Spor ile Röportaj Yaptı

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Üyeleri geçtiğimiz gün ilçemiz iç limanda A Spor ile röportaj yaptı.Röportajın konusu “VAR SİSTEMİ” idi.Dernek Üyerlerinin röportaj sırasında “VAR SİSTEMİ” hakkında görüşleri alındı.Üyeler de VAR SİSTEMİNİN kaldırılması gerektiğini açıkladılar.

Geçtiğimiz akşam Beşiktaş -Alanyaspor maçında tartışılan pozisyonların var sisteminin sağlıklı sonuç vermediğini ifade eden Sergen Yalçın “VAR”sisteminin kaldırılması gerektiğini söyledi.Bu ifade tartışma söz konusu oldu.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, “Penaltıdan sonra VAR’daki arkadaşlar devreye girdiler sağ olsun. Penaltı mı değil mi siz bakarsınız ona. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Neye göre verildiği belli değil. Olacak iş değil bu yaşananlar. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR’da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR’da oturan arkadaşların eline kalmış bir şey” dedi.

“Rıdvan’a atılan dirsek sarı kart mı ona da bakın” diyen Yalçın, “Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Sadece rakiplerle oynasak sorun yok ama başkalarıyla da oynuyoruz. VAR sürekli bizim maçlarda devrede, lehimize olan hiçbir şeyde devreye girmiyor” ifadelerini kullandı.

VAR nedir? VAR’ın açılımı nedir?

İlk olarak 2018 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılan VAR (Video Yardımcı Hakem), 2018 yılında TFF 1.lig Play-off’larında kullanılmaya başlanmış ve gümüzde de hali hazırda kullanılmaktadır. Peki VAR nedir? VAR neden ortaya çıkmıştır? VAR nasıl devreye girer?Uluslararası Futbol Birliği Kurulu kararı ile 2018 Dünya Kupasında kullanılmaya başlayan VAR sistemi günümüzde de halen kullanılmaktadır. 2018 yılının Mayıs ayında Türkiye’de kullanılar VAR Sistemi geride bıraktığı 2 yıl boyunca çeşitli tartışmalara konu olmuştur.

VAR NEDİR?

VAR (Video yardımcı hakem), yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir.

VAR NE ZAMAN DEVREYE GİRER?

VAR Sisitemi, orta hakemin göremediği pozisyonlarda, ofsaytlarda, ceza sahası içinde yapılan faullerde devreye girmektedir. VAR Hakemlerinin, orta hakemle iletişime geçmesiyle uygulanan bu kural akabinde orta hakemin pozisyonu kendi görmesi açısından VAR ekranına bakmaya gitmesi ve kararı vermesiyle sonuçlanır.

VAR SİSTEMİ İYİ Mİ?

Kimilerine göre çok faydalı bir durum olarak görülsede, şu ana kadar gerek ülkemizde gerekse diğer futbol ülkelerinde beklenen etkiyi oluşturamamıştır. Çoğu ülkede VAR Hakemlerinin konuşmaları yayınlanmadığı için, ciddi tartışmalar ortaya çıkmaktadır. VAR Sisteminin futbola dahil edilmesinin, oyunun samimiyetini kısıtladığınıda savunanlar da vardır.

VAR’IN AÇILIMI NEDİR?

VAR’ın açılımı İngilizce olarak, ‘Video Assistant Referee’dir. Türkçe’de ise ‘Video Yardımcı Hakem’ olarak kuralda yerini alır.Haber: Ali GEZER