Restoranlar Kapalı, Balık Fiyatları Düşük

İlçemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapalı olması balık fiyatlarını düşürdü. Balık halinde kilosu 140 lira olan sarı kanat 70 liraya satılırken, çinekop 50 lira, sardalya ve hamsi ise 20 liraya kadar düştü.

İlçemizdeki balık halinde son günlerde bolluk ve ucuzluk yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında restoranların kapalı olması balık tezgahlarında çeşitliliği artırıp, fiyatları düşürdü. Vatandaşların, pandemi döneminde uygun fiyata balık tükettiğini belirten balık hali esnafları “Bu yıl bolluk var. Nedeni de pandemi döneminde restoranların kapanması. Kilosu 140 lira olan sarıkanat ile lüfer 70 liraya düştü. Çinekop ilk çıktığında 70 liraydı, şimdi 40 ile 50 lira. Hamsinin kilosu 45 ile 50 iken şu an kilosu 20 lira dediler. Balık hali esnafları alık fiyatlarının bol ve ucuz olmasını sokağa çıkma kısıtlamalarına bağlıyor. ‘Tezgahta sardalyanın kilosu 20 lira. Ahtapot 60, istavrit 40, tekir 40, mezgit 50, levrek 80, karides 50, çipura 50 ve barbun 100 liradan satılıyor diye konuştular.

Haber: Caner AKŞİT