BÜLEN TURAN ”BURADAN KARABAĞ’A, BURADAN ÇANAKKALE’YE YOL OLUR…”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Milletvekili Ahmet Kaya’nın hazırladığı CHP’nin yaptıklarının yazılı olduğu rulo halindeki listeye tepki gösterdi.

Turan, “AK Parti bir şey yapmamış. İnsaf edin biz yapılanları anlatmaktan, imkan bulamamaktan şikayetçiyiz. İlk esprisi olduğu düşündüğümüz vekiliniz çıktı buradan masaya kadar CHP’nin yaptığı yatırımlar diye bir rulo kağıt gösterdi. 90 yıllık parti şu kürsüden 3 metreye bir yazı gönderdi” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, mecliste büyük tepki çeken CHP’li Kaya’nın rulo halindeki listeyle yaptığı eyleme karşı olarak açıklamalarda bulundu. Turan, “Eğer biz buradan ne yaptığımızı sizin gibi basit yollarla, rulo kağıdıyla anlatmaya çalışsak buradan Karabağ’a yol olur, buradan Libya’ya yol olur, buradan Azerbaycan’a yol olur, buradan Kapalı Maraş’a yol olur, buradan Marmaray’a, Avrasya’ya, Çanakkale’ye yol olur” dedi.

UCUZ, BASİT VE YANLIŞ MUHALEFET

Turan, muhalefete tepki olarak, “Bu nasıl bir yaklaşım? Bizim bildiğimiz muhalefet bütçede şu eksik var bunu ekleyin demektir. Ne demek ya rulo kağıt koyacaksın, patates sallayacaksın, patlıcan atacaksın. Bu muhalefet ucuz. basit ve yanlış muhalefet” eleştirisinde bulundu. Haber Merkezi