Milli Eğitim Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden, anaokullarının yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceği duyuruldu.Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alındığı belirtilen karar hakkındaki açıklama şöyle: “Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.”
Haber Merkezi
Anaokulları yüz yüze eğitime geçiyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden, anaokullarının yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceği duyuruldu.Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alındığı belirtilen karar hakkındaki açıklama şöyle: “Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.”