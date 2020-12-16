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Anaokulları yüz yüze eğitime geçiyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden, anaokullarının yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceği duyuruldu.Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alındığı belirtilen karar hakkındaki açıklama şöyle: “Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.”
Haber Merkezi

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