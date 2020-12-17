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Gelibolu Belediyesi’nden Sağlık Çalışanlarına Koruyucu Ekipman Desteği

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi, koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına 200 adet kişisel koruyucu ekipman desteğinde bulundu.
Gelibolu Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Vekili Av. Koray Akkuş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Atakan Burak Ceyhan’ı ziyaret ederek, ekipmanları teslim etti, salgınla mücadelede özverili çalışmalarından dolayı sağlık emekçilerine teşekkür etti.Haber: Caner AKŞİT

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