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Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Borçları Yapılandırılıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı üyelerin aidat borçları 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılacak.
Odadan gelen bilgiye göre; “Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak en fazla 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.”denildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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