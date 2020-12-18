Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Borçları Yapılandırılıyor

Gelibolu Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı üyelerin aidat borçları 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılacak.

Odadan gelen bilgiye göre; “Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak en fazla 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.”denildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN