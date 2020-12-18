Ziraat Bankası ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde hayata geçirilen Bankkart Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi Gelibolu da Uygulanmaya başlandı.

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak ile Ziraat Bankası Gelibolu Şube Yöneticisi Kevser Eser arasında imzalanan protokolle , ticari mal alım – satımlarında , alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açıldı.

Üyelerin , Ziraat Bankası’nın kurumsal kartı ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansman avantajlarından yararlanacağını ifade eden Hüseyin Çakmak “Üyelerimiz mal almak isteyince , bu kart ile para ödemeden ‘çek/senete’ gerek kalmadan satın alabilecekler. Eğer mal satmak istiyorlarsa da alıcı kimdir, güvenlimidir diye endişe etmeden malını satacak parasını da isterse ertesi gün Ziraat Bankasından tahsil edeceklerdir. Üstelik 1,5 yıla ulaşan uygun kredi imkanına sahip olacak” dedi Gelibolu Şube Yöneticisi Kevser Eser de “ Sisteme katılan alıcı ve satıcılar kendi aralarındaki ticareti , kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacağını ,bu sayede iş hacimlerini arttıracaklarını söyleyerek , Ayrıntılı bilgi için şubeye beklediklerini belirtti.”

Haber: Ali GEZER