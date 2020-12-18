“Bursa’dan Gelen Mevleviler Ortalığı Karıştırdı”

Dün Bursa’dan gelen bir otobüs yerli turist Mevlevihane’den sema gösterisine katıldı ve sema gösterisinde bulundular.Gösteriye Gelibolu’dan da katılanlar oldu.

Çevredeki apartmanlardan Kaymakamlığa yapılan şikayet üzerine emniyet Mevlevihaneye giderek, maske ve mesafe kontrolünde bulundu.İçeriye giriş , çıkışları ve ateş kontrollü yaptı.

Kaymakam Kılınçkaya da yapılan şikayetler üzerine polislere Mevlevihane’ye 200 adet maske göndererek maskesiz giriş – çıkışları önledi.

Çevredeki vatandaşlar Mevlevihane’ye girip,Mevlevihane’de ibadet yapacakları emniyete ve Kaymakamlığa haber vermeleri gerektiğini söyleyerek özellikle de Bursa’dan gelen kişilerin ilçemize virüs taşıyacakları iddia edilerek;

“Bursa Türkiye’de son haftalarda ölüm oranlarını dörde katlayan bir ilimiz bu nasıl bir sorumsuzluk? Müzeler kapalıyken buraya sorgusuz,sualsiz iki otobüs insan getirip, langır lungur içeriye girilmesi hiçte hoş olmamalı”dediler.

Haber : Recep YÜZÜAK