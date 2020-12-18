Çamur Atmayı Değil Gerçeği Öğrenelim mi?-Devamı

Tapuları aldık, hızla satışlar başladı.Hürriyet Gazetesi’ndeki birçok ünlü gazetecide yeri aldığım günden beri, yerin fotoğraflarını gördüklerinden;

banada, banada, oradan bir yer ayır diyorlardı.

İlk müşterim, eski gazetem Akşam’dan Hürriyet’e transfer olan, dünyaca ünlü karikatür ustası Nehar Tüblek ile Hürriyet’in spor yazarları, Eşfek Aykaç,Gündüz Kılıç daha geçen hafta vefat eden Ertuğrul Akçaylı, Haber AjansıGenel Müdürü Erdoğan Kıral,Çapa Tıp Fakültesinden Prof.Dr.Kaya Çilingiroğlu,İ.T.Üniversitesinden Prf.Dr.Rıfat Çelebi,Pendik’ten Karaağaç helvalarının sahibi Hüseyin Bey,Mobil Petrolün Müdürlerinden, Philips Fabrikası Teknik Servisi Müdürleri,Milliyet Gazetesi’nden Necati Karakaya ve arkadaşları oldu.

İlk haftada Cağaloğlu’nda sadece Hürriyet ve Milliyet gazetelerine, Kapalı Çarşıdaki Süryani Kuyumcularına 35 arsa satılmış ve paraları peşin alınmıştı.İkinci haftada 3 günde yine Cağaloğlu, Zincirlikuyu Philips Fabrikası ile Göztepe Hobi Şampuanlarının sahipleri Armağan Bey ve kardeşleri başta olmak üzere satışlarım 2 hadtada 80’ni geçmişti.

İlk başladığımda peşin 15 bin, 5 peşin ayda biner lira taksitle 20 bine satıyordum. Satılan parsellerin yüzde 90’nı peşin gidiyordu.

Cağaloğlu İş Bankası Türbe Şubesinden Gelibolu İş Bankası hesabına çıkardığım para 15 günde 800 bine ulaşmıştı.

İş Bankası Müdürünün beni hemen hergün aradığını söylüyorlardı.İkinci hafta perşembe akşamı Gelibolu’ya gelmiştim.Bankanın veznedarıErol beni gördü;

“Abi nerdesin, müdür bey seni arıyor?”

Hayırdır Erol.Bir yanlışımız mı var? deyince ,tanışmak istiyor, benide vazifeli kıldı.Ben şimdi evine telefon ettim, buraya gelecek.”dedi.

Buyursun Erol kardeşim.Sende otur yanımıza bak misafirlerimde var, seni tanıştırayım.Halil İbrahim sofrasıydı zaten sofram.Az sonra müdür Erdoğan Bey geldi, sanki bankayı ben satın almışım gibi iltifatlar içimden gülüyordum.O bankada yüzbinim varkenki güne bak, bugünkü davranışlara bak diyorum.

Hafta başı iki gün tapular yapıldı,Çarşamba sabahı doğru İstanbul, tapuları takır, takır verince yeni müşteri sayın iki günde ikiye katlandı.

Bende fiyatları 10 peşin , 20 bine çıkarmıştım.Ama kimsenin umurunda değildi, deliler gibi saldırıyorlardı.Gelibolu’dan yer almak için, bu koydan güzel yer yoktu.Hem onlarca kişi Bolayır hudutlarında Saros’ta hisseli satıyorlardı.Tapular şöyleydi 20 binde/200 metre.Yerin nerede? O 20 binin heryerinde.Hisseli satışlar dibe vurdu.Herkes İl Genel Meclisten satacakları yerleri müstekil tapuya çevirmeye başlamıştı.

Yaptığımla hiç olmazsa bu satışları da bir ölçüde önlemiştim.Daha fazla can yanmayacaktı.

Yer alanlar başladılar;

“Recep Bey, bizim arsamız oldu.Sağol..!Evleride yap bakalım!”

Bu arada koyda Turhan Ertem’de İbrahim Güneyli’den 50 bin merte karelik bir tarla almış, parselletmişti.Onuda Şükrü Bey parsellemişti.Onunda işleri açılmış, istifa ettiğine üzülmüyor, bilakis sevinerek bana dua ediyordu.

Maaşım 700 liraydı, şimdi ayda 10 bin kazanıyorum, sağol diyordu. Çanakkale saat kulesinin tam arkasına gelen binanın 2. katını yazıhane tutmuştu rahmetli. Şimdi o yazıhanede mühendis oğlu oturuyor, giderseniz görürsünüz.ERDEMİR MÜHENDİSLİK yazar.

O yaz iyi geçti, koydan bir 15, bir 6, birde 8 dönüm daha yer aldım.Çoluk çocuk koydaydık ilk yaz üç çadırda yaşadık.Benim çocukların ve bekçimiz Mustafa Çavdar’ın çadırları.

Turan Ertem’in İstanbul’da hiç çevresi yoktu.Benim bitişiğimdeki yaptığı 151 parseli satmak için banimle anlaşma yaptı.

“Benim parsellerimi de satarsan 15 binden sat parsel başına sana bin lira dedi.Olur dedim.Sadece Milliyet Gazetesine 30 tane sattım.Parayı bankadan çıkardım 3 gün sonra geldiğimde baktım, benim aldığım 15 bin metrekare yeri almaya kalkıp adamları ayarmaya kalkmış.

30 bini isteyince 6 bin verdi, öteki satacaklardan alırsan kardeşim.Şimdi bana para lazım dedi.

Sen benim aldığım yerlerimi almak için sana para lazım, deyince de 50 takla atarak yalanlamaya çalıştı.

Neyse bir 10 tane daha satıp içinden 34 binimi aldım.Bak işine dedim.Israrla ortak olalım diyordu.İstanbul’da tanıştırdığım insanlara kendini olduğumuzdan çok daha zengin gibi gösteriyor, sadeliği değil, şatafatı yaşıyordu.

Orayada, 4 tane temelsiz biriketten sadece duvarları olan bina yaparak yerin güzelliği ile istifade ederek kalanları kendi sattı.

Üç – dört ortaklarmış meğer.YK Bankası Müdürü Nail Bey, Orduevi Müdürü Timur Bey, Necdet Erkmeniş ve Turan Ertem.İstanbul Beyoğlu’nda İş Bankası üzerinde şaşaalı bir yazıhane kiraladı, ardından da iki gazeteciyide yanına alarak (Hürriyetten Maaşından başka beş kuruş geliri olmayan Arap Turgut fabrika kurarken o da tefecilere kendini kaptırarak çöküyordu. Ben ortaklığını kabul etmemekle iyi yapmıştım…

Ne yapıcaz, arsa alanlarının baskısıyla ertesi yıl başladım inşaata (1976) “Önce kendime bir ev, bir 200 m2 lik restaurant, bir büfe yaptım, 2 ay sonra da ilk evlerimi Hobi Şampuanlarının sahipleri kardeşlere, ardından mobiln teknik müdürlerinden Mehmet Damatoğlu’na, Prf.Dr.Rıfat Çelebi ve üç arkadaşına , Taksim Reno Bayii Melih Bey’e derken aynı yıl içinde 18 evle koyu şenlendirdik.

Yarın:

Tuzim Başlıyor…!

Koy Canlanıyor…!