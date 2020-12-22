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Karavanlı ressam Türkiye’yi resmedecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale’den karavanıyla birlikte yolculuğuna başlayan ressam Ardıç Ağuş, Türkiye’nin antik kentlerini ve tarihini sanata dönüştürecek.Pandemi döneminde hayallerini gerçekleştirmek isteyen ressam Ardıç Ağuş, nişanlısı Chiara ile yollara düştü. Karavanıyla tüm Türkiye’yi gezmeyi düşünen Ağuş, ilk yolculuğunu ise Çanakkale’den başlattı. Yolculuklarını İstanbul’da bitirmeyi düşünen çift, Çanakkale’de şu ana kadar Athena tapınağını, Hüdavendigar camiasını ve Apollon Smintheionu resmetti. Türkiye’nin her bölgesini gezmeyi düşünen ressam Ağuş, yolculuğunu ise şu sözlerle tanımlıyor; ” Fikrin ilham noktası bütün mitolojik hikayelerin temel hikayesi olan “Kahramanın yolculuğundan” esinlenerek doğdu. Eğitimimi bitirmeye yakın kendi kendime şu soruyu sormuştum; yapabileceğim en zor ve en anlamlı şey ne olabilir diye? O kadar zor ve o kadar anlamlı olmalı ki, hayatımı tamamen yaşamaya değer kılmalı. Ve çevremdeki herkesin hayatına güzel küçük bir değişiklik katmalı. Sorunun cevabi kendi ülkemdeydi. Kendi ülkemi karış karış gezip en önemli tarihi alanların resimlerini yapıp, herkese göstermek, bu güzel ülkemi dünya ya birde klasik tablo sanatı üzerinden tanıtmak. Bu expeditonı takip etmek isteyenler için bizi instagram galerimizde bulabilirler.@a.agusart ve @epicofTurkey Teşekkürler! Ciao…” Haber Merkezi

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