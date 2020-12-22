Hayırsever Yurtdışındaki Vatandaşlardan Dördüncü Akülü Araç Geldi

İlçemizin Bolayır Köyü’nden Eskişehir’de çalışan Namık Zengin Belçika’daki arkadaşları ile temas kurarak, bölgemizde akülü araba ya ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardım ediyor.Bolayı Muhtarı Adnan Can’ın arkdaşı olan Bolayırlı Namık Zengin’i arayarak ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerinin adresini vererek Zengin’i bilgilendiriyor.Hemşerimiz Namık Zengin’de yurt dışında altı arkadaştan oluşan grupla temas kurarak onları bilgilendiriyor onlarda ararlarında ve çalışan diğer arkadaşlarından topladıkları yardımlarla Belçika’dan satın aldıkları akülü araçları yurdumuza getirerek ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor. 5 yıl önce kurdukları bu arkadaş grubuyla bugüne kadar yurdumuzun çeşitli yerlerinde 20 vatandaşı mutlu ettiler.Önceki haftada yurtdışından getirdikleri 4 adet akülü engelli araçlarının bir tanesini Eskişehir’e, birini Sakarya’ya verdikten sonra geçtiğimiz haftada ilçemizde 3 yıl önce inşattan düşüp felçli kalan Muhammed Taşdemir’e bir adet akülü engelli aracı verdiler.Yarında İzmir’e giderek dördüncü aracı teslim edecekler, bu grupta temas kurarak ilçemizde de bugüne kadar dört vatandaşımıza akülü engelli aracı sağlayan Namık Zengin’i ve onları bu konuda bilgilendiren Adnan Can’ı kutluyoruz.

Görüştüğümüz Zengin ve Can bize ilettildikçe yardımlara devam edeceklerini söylediler.2021’de de 2- 3 vatandaşımızı Allah sağlık verirse sevindireceğiz dediler

Haber: Recep YÜZÜAK