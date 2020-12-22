GÜNCEL HABERLER 

İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİME DESTEK PLATFORMU TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İmam hatip lisesinde, İmam Hatip Lisesi Eğitime Destek Platformu kapsamında okul aile birliği toplantısı yapıldı.
Okul idaresi ve okul aile birliği temsilcileri ile yapılan toplantıda okul ile ilgili sorunlar konuşulup, çözüm önerileri değerlendirildi.
Toplantıya Kaymakam Hakan Kılınçkaya İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Hikmet Çorbacı, okul idarecileri, öğretmenler ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar Dobra Dobra Programına Konuk Olacak

buyukzafer 0

Ak Parti İl Başkanı Makas’tan Soyuak’a Ziyaret

buyukzafer 0

Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Yaka Kameralı Denetim Sistemine Geçti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.