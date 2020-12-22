İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİME DESTEK PLATFORMU TOPLANTISI YAPILDI

Gelibolu İmam hatip lisesinde, İmam Hatip Lisesi Eğitime Destek Platformu kapsamında okul aile birliği toplantısı yapıldı.

Okul idaresi ve okul aile birliği temsilcileri ile yapılan toplantıda okul ile ilgili sorunlar konuşulup, çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıya Kaymakam Hakan Kılınçkaya İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Hikmet Çorbacı, okul idarecileri, öğretmenler ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN