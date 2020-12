Çamur Atmayı Değil Gerçeği Öğrenelim mi? (5)

Hedefi yakalamıştım.Güzel şeyler oluyordu 1975’te başlayan köydeki hayalim 1977 ‘ye gelindiğinde gerçekleşmeye başlamıştı.Önce köyden inen yolu yaptırdım.Bugünkü yol topraktı.Toprağını sıyırıp, altını taş üzerini Demirtepe malzemesi dçşedim iki aracın rahat geçebileceği o günden beri de birdaha bozulmayacağı sağlamlıkta bir yol yaptık.

Allah razı olsun Kamil Alan Ağbey olmasa hem yol bu kadar sağlam olmayacaktı, hem de çok daha fazla para verecektim.İki yılda otuzdan fazla ev yaptım.Köyün kuzey köşesine de 3 tane villa Mısırlı Çoraplarının sahipleri tarafından yapıldı.

Koyda yaptırdığım evleri möbleli olarak hazırladım.9 ev vardı kendime ait 4-5 kişilik olarak hazırlamıştım.İstanbul’dan bir turla anlaştım her cuma bir otobüsle 45 kişi geliyordu, bir önce gelenleri de alıp dönüyordu.

Beş ay boyunca, 3 öğün yemek dahil kalıyorlardı.Restauranta hiç kimseyi bekar almıyordum.Buda Gelibolu ‘dan gelen ailelerin restaurantta daha çok gelmelerini sağlıyordu.Oysa 857 kişiyi birer haftalık olarak ağırladık.Gelenlerin %5’i koydan parsel aldılar.1977’de 15 peşin 25 bin lira yapmıştım parselleri .Bu arada aldığım diğer 3 parçanın da 2 sini parsellemiştim.38 parsellik olanın tamamını Kırıklarelilere satmıştım.Oradan gelip bir parsel verdiğim İnşşat Mühendisi, hepsini arkadaşlarına sattı.Sonrada onlara evler yaptı.

1977’de seçimler vardı.1977 seçimlerine İl Genel Meclisi Üyesi olmak için CHP’ye mürcaat ettim.O zaman CHP’nin parti binası hep kapalıydı.10 yıl Hilmi Altay, bir 10 yılda Tahir Ersoy merhumlar partiyi yönettiler.

Kapısının ne zaman açılacağı belli olmadığından ilçe sekreteri, kitapçı, gazeteler bayi İrfan Güner Abi’nin dükkanına gittim.Zaten günlerini orada geçiren rahmetli Emekli Binbaşı Tahir Ağbeyde oradaydı.Dilekçemi ona verdim.Şöyle bir uzun baktı,dudağını yamultarak dilekçeyi İrfan Abi’ye uzatarak;

“İrfan, bak Recep’te adaymış.!,İrfan Abi dilekçeyi aldı, okudu, ayağa kalktı elini uzatıp “Seni tebrik ediyorum, aferin Recep, bize senin gibi gençler lazım.Şimdiden açıklıyorum benim oyum senin kardeşim” dedi.

Sağol Abi.! Tahir Beyin hiç hoşuna gitmemişti bu sözler.Hiç sesini çıkarmadı.”Hadi bakalım , ön seçimden çıkman için çok çalışman lazım”dedi.

O zaman CHP’de delege sayısı 412 idi.Ben 12 köyün sözünü almıştım.Buralardaki herkes beni tanıyordu.Bayırköy- Karainebeyli – Değirmendüzü çok fazla tanıdıklarım vardı.

Çalışmalara hızla başladım.Kurşunlu fabrikada,Karayollarında, Öğretmenler arasındaki arkadaşlıklarımla ilk toplrantıyı yapıp bir grup kurdum.1963 belediye seçimleri ile 1969 belediye seçimlerinde Aleaddin Mahallesi seçim komitesini yönettiğimden mahallemde sorun yoktu.Camikebir’de çok arkadaşım vardı ve destekliyorlardı.

20 günde tüm köylerin desteğini almıştım.2 Nahiye ,Bolayırda 11 delegenin biri hariç(Cezayir Arlı) 10 nu bankoydu.Evreşe ve Kavakta 10 ar delege vardı burada sadece birer desteğimiz vardı.Evreşe’de Kenan Gür, Kavakta Mehmet Ağırman, buradaki 18 oy bizim değildi.

Gelibolu’daki Beyler, emekli subaylar, patron geçinen zengin (!) esnaf ve tüccarlar, sosyete hanımlar da beni desteklemiyorlardı.

Beni fabrika, karayolları işçileri, balıkçılar, taksiciler, seyyar satıcılar, bazı çiftçiler , pomaklar, boşnaklar, emekli memurlar destekliyorlardı.

Köylerde fuldum.Karainebeyli, Tayfur, Cumalı, Değirmendüzü, Fındıklı, Kavaklıtepe, Yeniköy, Ocaklı, Güneyli, Bolayır’ın 11’de 10’u, Demirtepe, Koruköy, Kocaçeşme , Adilhan, Kalealtı, Şadıllı, Bayramiç, hepsi fuldu.

Sadece Evreşe 10 da bir, Kavak 10 da bir bizimdi.Seçim günü, Tahir Abi rahmetli köylere araba göndermiş,kimse gönderdiği arabalara binip gelmedi , hepsi bizim gönderdiğimiz arabalarla geldiler.Seçim sonuçları belli olduğunda kullanılan 402 oyun dağılımı şöyleydi.

Tahir Abi’nin ve Gelibolu Ağalarının adayı Rahmetli Süleyman Kaya Ağbey 68, Emekli Öğretmen Nuri Kaya Ağbey’in 31 , bir oy geçersiz.Ben ceğizin 302 oyla liste başıydım.

Henüz 33 yaşına yeni girmiştim.Çok sevdiler beni ve 1950’den beri 3 ten fazla oyumuz çıkmayan Fındıklıdan 142, 24’ten fazla oyumuz çıkmayan Bayırköy’den ise 206 oy geldiğinde rahmetli Tahir Ağbey seçim kurulundan oyları getiren Hasan Aktan’la Sönmez Koru’ya bağırarak;

“O oylar bizim değildir, onlar AP’nin, doğru dürüst alın deyip rahmetli dostlarımı kovalamıştı.

Çok çalıştık, Karainebeyli , Değirmendüzü , Tayfur deniz yollarını açtık.Fındıklı- Yeniköy deniz yollarını ıslah edip stablize yaptık.Tüm yollar dostum,ağbeyim İmadettin Elmas ve Köy İşleri Bakanı Ali Topuz ağbeyimin dostluklarıyla , ilk kez 1954’ten sonra ciddi bir bakım ve onarıma alındı.Tüm köy yolları Demirtepe malzamesiyle beton gibi oldu.

Evreşe- Yülüce yoluna 2 köprü, Şadıllı ve Bayramiç ‘e okul ve iki köprü, 13 köye su, Güneyli Köyü’nün camisi saymakla bitmez hizmeti…!

Yeniköye 18 metre köprü , yolun düzeltilmesi.İlçede rahmetli Belediye Başkanı Nuri Erer’le pek fazla olmasa da ,Rahmetli APli Genel Meclis Üyesi Arif Ersöz’le ahenk içindeydik.Kardeş gibiydik.İkimizde meclisin en genciydik.

Bu arada, turzimde Saros ve Boğazda yeni yapılaşmalarla hızlanmaya başlamıştı.Yasalara uyan her türlü yapılaşmaları süratle İl Genel Meclisinden çıkarıyorduk.

İşte 1975’te başlayan sahillerdeki turizm hareketleri hızla yaygınlaşırken Güneyli -Koyuda 1980’ne gelindiğinde 150’ye doğru özel evler biterken, 100 tanede Orkide Kooperatifi İnşaatı başlamış ve epey yol almıştı.

Yine aynı koyda benim sattığım Turhan Ertem,Güneyli’den 570 dönüm bir yer almaya çalışıyorduKöylüler yeri vermediler.Bana geldi senin kefaletini istiyorlar dedi.

Anlaştık, ben 30 milyon alacakları olan senetleri kefil olarak imzaladım.Meğer 2 milyon 500 bin sadece ödemiş,5 varise de 100 er bin TL vermiş.Kalan 27 milyon 500 TL’yi de ayda 2 milyon 500 bin ödeyecekti.

5 kuruş ödemedi.Onları ve beni 5 ay oyaladı.Köylü arkadaşların (kardeşlerin) biri minibüs aldı, biri damat Keşandaki otobüs almış, biri evleri yıktı.(Adem ARI) evlere başladı para yok, İstanbul’daki damat inşaata başlamış, Gelibolu’daki damat Burhan Dondurmacı ayçiçecği toplamaya başlamış.Ama 5 aydır 5 kuruş gelmeyince hepsi bindiler tepeme.

Tamda o sırada faizler yükseldi .Bankerlik patladı.İstanbul’da herkes parayı bankere veriyor, arsa alan yok. Ev – arsa satsam ödeyip vericem parayı. Azda değil.Kul sıkılmayınca hızır yetişmezmiş.Allah yardım etti.Önce, malsahipleri adına parsel yaptırmak için verdikleri vekalete meğer Noter Hasan’a adlarına parsel yaptırmak için yazdırılan vekaletnameye Turan Bey birde satış ekletince satışı da koyduran Turhan Ertem, meğer öğrendim ki Almanyalı Yılmaz’a 250 parsel satmış..Tam ikinci bir 250 ‘yi satarken öğrendim ki hemen gidip Adem’e vekaleti azlettirince hiç olmazsa 600 parseli kurtardık.İstanbul’a gittim.27 milyon 500 bini kurtaracak alıcı aradım.Çıt yok.Yılmaz Turizmin sahibi Hamdi Yılmaz Abiyle karşılaştık.Çok zeki ve akıllı bir adamdı rahmetli.

Daha beni görünce, yüzün gözün sapsarı , senin canın neye sıkılıyorki dedi.

Anlattım tüm olanları, üzülme hallederiz”dedi.Bende 3 aydır onu arıyorum yok.”dedi.Kaldığı tüm otelleri aradığını ama bulamadığını söyledi.Bende çok aradım bir sefer denk geldim.B ana söz verip 15 günde ödeyeceğini söyledi ama yine yok Abi dedim.

Yer, yarılmış içine girmiş misali , İstanbul kazan ben kepçe bulamadığımı anlattım.Atladık onun Mersedese doğru Yeşilköy’e.Sahilde bir balıkçı restaurantına götürdü beni.“Hiç kafana takma, sana ne lazım şimdi? Ne olacak abi.27 milyon 500 bin.Benim alacağım 2 milyon 500 binden vazgeçtim, dedim.Burada parseller kaça satılıyor diye sordu.Bende 125 – 140 bin arası deyince , bana 300 parsel ver, bende sana 30 milyon vereyim, olurmu dedi.

Kulaklarıma inanamadım.”Neden olmasın Abi!” tamam dedim.O akşam evinde ağırladı beni .Sabah kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra Bakırköy, İstanbul Bankasına gittik.Müdürün odasındaydık.Müdüre;

“Bana 30 milyon çıkar alıcam” dedi.Müdür; “abi nereye vereceksen biz verelim , desede sen parayı ver dedi .Birer kahve içince para geldi.Bi bavul para, attık arabaya doğru Topkapı Yılmaz yazıhanesine , Arabadan inme dedi.Cığırtkanlardan Raciyi çağırdı;

“Yaşar oradamı?Orada Abi.Çağır gelsin.Raci koştu Yaşarı aldı geldi.Yaşar geç arabaya, Recep’i Gelibolu’ya bırak dedi.Bir bavulu var, onu götüreceksin dikkatli ol dedi.

Vedalaştık, atladı arabaya bastı gaza. Saat 12:00’de benim yazıhanedeydik.Oturup birer kahve içtik, yemek yemek istemedi ben yolda yerim abi dedi, gitti.

Yazıhanede yanımda duran Mehmet Abi (Berber Mehmet) vardı.Kapıyı kapa, perdeleri çek içerde kal dedim. Arkada duran kasayı açtım, bavulada açınca Mehmet Abi rahmetli

– Ne bu Recep, soygunmu yaptın? Dedi.

Paraları yerleştirdik kasa ağzına kadar dolu.Çağırdım Ademi, topla kardeşlerini , herkes senetlerini alsın gelsin, dışarı verdiklerimizide toplayalım getirin herkes parasını alacak dedim.

Şaşırdı, başladı suratıma boş, boş bakmaya …! Sen paranı istemiyormusun, istiyorsan gelir alırsın dedim.Ötekilere de söyle , yarında hepiniz toplanın gelin bana 300 tapu vericeksiniz.Gerisini de ister Turan’a verin , ister satın. Ama o paranın hayrını görmek isterseniz kalan 300 tanesini de ona verin oda kendini kurtarsın, dedim. Ben işi bir haftada bitirdim. 300 tapu Hamdi Abiye gitti.Birkaç defa daha söylememe rağmen kalan 300 tapuyu vermediler.Birgünde şöyle söylediler: 280 parseli satmış o ona yeter.Biz parselleri paylaştık dediler..Sonu malum!

Benim bir sözüm var.”Sermayesi yalan, karı haram” bu işlerin hiçbirinin sonu hiçkimseye yaramadı.

– Artık başka hizmetler yapmalıydım.

İlk işim “Zafer Destanı” kitabını yazdım. Ben 20 yıldır, bağırıyordum.”Çanakkale Savaşları yoktur, Gelibolu Savaşları vardır!”

Çanakkale’de Dardanel (Boğaz) savaşı vardır.O da 29 gündür.Gelibolu Savaşları vardır.Bunu Dünya böyle yazıyor, böyle okuyor, böyle biliyor.

Çanakkale il oldu olalı, Gelibolu’yu hala şimdi olduğu gibi içine sindiremedi.Geçmişin zenginliği ile tarihi ile , güzelliği ile , sosyal hayatı ile kıskandı durdu Gelibolu’yu.

Ama Gelibolunun okumuşları ne yaptılar…

Okudular, prof oldular, subay oldular, doktor oldular, öğretmen oldular, zengin oldular hep kaçıp gittiler.

Ne siyasetine, ne ekonomisine, ne turizmine nede geleceğine bir “İZ”bırakmadılar.

Şimdi yılda 2-3 ay gelip güneşinden , denizinden yararlanırken uzandıkları şezloglardan ahkam kesiyorlar.Ben Gelibolu’yu yürekten gerçekten seven birkaç kişi tanırım

Birincisi Dr.Hüseyin Eren’dir.İstanbul Tıp Fakültesini birincilikle bitirince,(2.liklede bitiren oda Gelibolu’lu Prof.Halil Derman’dır)İlk üçü direk uzamnlık için o zaman fakültede bırakırlarmış .

O ne biliyormusunuz? (Ben bunu Prof.Dr.Halil Derman Abiden dinlemiştim.

– Halil ben Gelibolu’ya gidiyorum!

-Neden gidiyorsun?

– Gelibolu’da doktor yok.Benim Gelibolu’ya gitmem lazım, oradaki insanların bize ihtiyacı var.

Ve Gelibolu’da tam 55 yıl doktorluk yaptı.Hiç kimseye taksi tut demedi.Fenerden, üç köprülere koşarak gider. Eski BJK’lı futbolcuydu.İster 3 yumurta ver, ister ,iki buçuk lira koy cebine , dönüpte

-Bu ne?Demezdi.

Ama Gelibolu’lu, onada bir vefa borcunu ödemedi.Elli kere yazdık, söyledik Şarköy gibi yapamadılar.Onun hatırasını Gelibolu’da yaşatmadılar.

PEKİ SEN NE YAPTIN BE ERCEP AGA…?

Birazını anlattım bir haftadır.Yeni çıkacak olan “Gelibolu ‘da 100 yıl, kitabımı okuyunca anlarsınız!

Lütfen, ARKA SAYFAYA BİR BAKIVERİN…!

Sevgili Hemşehrilerim…!Azda olsa, beni eleştiren sosyal medya fenomenlerine diyorum.

Herkes bu kadarcık yapsaydı.Sizce neler olurdu…?

Herkese saygılar sunuyorum.

Mehmet Abi’nin de , Şükrü Abimin de sağ olduklarını vedaha da sağlıklı olduklarını öğrendim, çok mutlu oldum.Her ikisinede sağlıklar uzun ömürler dilerim.