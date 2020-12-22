TURAN “TARİHİ EMANETLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Tarihi mirasların korunmasını ve geleceğe taşınmasını görev bildiklerini ifade eden Turan, “Çanakkale’mizdeki tüm tarihi miraslarımızı korumayı, medeniyet hazinelerimizi ayağa kaldırmayı kendimize vazife olarak görüyoruz. Bu bilinçle tarih, doğa ve turizm kenti Ayvacık ilçemizin Tuzla köyünde bulunan yaklaşık 700 yıllık Hüdavendigar Camii’nin de restorasyonunu yaparak inşallah asırlarca daha ayakta kalmasını sağlayacağız.” dedi.

Camiinin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Turan, “Ayvacık, ASSOS’uyla, Kazdağları’yla, zeytinlikleriyle yeşilin ve mavinin en güzel tonlarının yaşandığı önemli bir merkez. Hüdavendigar Camii de Ayvacık’ta bulunan tarihi bir değer. Medrese ve hamamdan oluşan külliyenin bir parçası olan Hüdavendigar Camii, Osmanlı dönemi Türk mimarisinin ilk eserlerinden. Böyle eserlerimiz, şehrimizin ne denli tarihi bir mirasa sahip olduğunun da göstergesi.

Ecdadın ve tarihin emaneti Hüdavendigar Camii’nin şu anda 1. kısım restorasyonu devam ediyor. Camii’nin tarihi dokusuna zarar verilmemesi için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çok yakında ikinci kısım ihalesi de yapılacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi