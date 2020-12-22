ÇANAKKALE SMA’LI EVLADINA SAHİP ÇIKTI

Çanakkale’nin bakan, belediye başkanı, stk yöneticileri, spor ve sanat camiası Bigalı SMA hastası Ahmet Alp için Instagramda buluştu. ÇOMÜ Akademisyenlerinden Gökhan Bayram’ın çağrısıyla ve moderatörlüğünde yaptığı, kişisel instagram adresinden geçekleşen canlı yayına ilgi yüksekti.Program Ahmet Alp Güven Bebeğin ailesinin katılımıyla ve duygulu anlarla başladı. Yayına Eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, Biga Belediye Başkanı Bülent ERDOĞAN, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut BAYRAM, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can YILMAZ, Çan Belediye Başkanı Bülent ÖZ, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa ÖZACAR ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt ORUÇOĞLU katıldı. Bakan Üçpınarlar kamuoyuna destek çağrısında bulunurken, Biga Belediye Başkanı huzur haklarını kampanyaya verdiklerini ve kampanyayı büyüteceklerini kaydetti. Ayvacık Belediye Başkanının bir maaşını bağışladığı ve destek çağrısı yaptığı yayında, Bozcaada Belediye Başkanı ise ilçenin ünlüleri ve işdünyasını kampanyaya dahil edeceklerini söyledi. Çan Belediye başkanı birlik ruhuyla hareket edeceklerini kaydederken Çan genelinde ciddi ve dikkat çekici kampanya başlatacaklarını, Gelibolu belediye başkanı ilçenin tüm kesimlerine ulaşacaklarını duyurdu. Geyikli Belediye Başkanı 5 bin tl katkı sunarak konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

MESLEKİ KURULUŞLARDAN ANLAMLI KATKI

Programa bağlanan Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, kızı Defne Şarlan ile katıldığı programda Türkiye’nin tüm barolarına ve hukukçularına ulaşacaklarını kaydetti. Canlı bağlantı yapılan Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ise oda ve borsaları konudan haberdar edeceğini bildirdi. TÜRSAB Balıkesir ve Çanakkale Başkanı Ahmet Çelik, kampanyayı Türkiye Turizm camiasına duyurduğu müjdesini vererek evladımıza sahip çıkacağız dedi. Diş Hekimleri Odası Başkanı Süleyman Doğangün ise konu ile bilgi verip kampanyaya katkıda bulunacaklarını kaydetti. Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Evren Kızoğlu’nun da bağlandığı canlı yayında Türkiye’deki tüm STK’lara kampanyanın ulaştırılacağı bilgisi verildi. Kampanya Lions Kulüp Başkanı Ufuk Turba’nın katkılarıyla Türkiye ve Dünya Lionslarına da duyuruldu.

CANLI YAYINDA ANLAMLI ANLAR

Baro Başkanının kızı Defne Şarlan canlı yayında okul arkadaşları arasında kampanya başlatacağını duyururken, Lions Kulübü Başkanı Ufuk Turba’nın kızı Deniz Naz Turba, ertesi günü doğum günü hediyesi istemediğini belirtip armağan yerine kampanyaya bağış çağrısı yaptı. Yayın sonrası Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu kendi hesabında canlı yayın başlatarak 2 saat süreyle canlı yayında güreş ağalarından ve hayırseverlerden kampanya hesabına destek topladı. Yapılan canlı yayında İstanbul’dan Tolgahan Erdoğan tarafından bağış yapılan Fenerbahçeli sporcuların imzaladığı forma da açık artırmayla izleyicilere satışa sunuldu.

SPOR VE SANAT CAMİASI KAMPANYA DA BULUŞTU

Bigaspor Başkanı Serkan Özkan’ın katıldığı canlı yayında konunun takip edildiği ve kampanyaya desteğin artarak devam ettirileceği duyuruldu. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Ümit Burunlular ise yaptığı açıklamada Çanakkale’nin dünyayı dize getirdiğini ve bu konuyu da halledeceğini belirterek Türkiye Sakatlar Derneği’nin 68 şubesinde kampanyayı duyuracaklarını aktardı. Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Av. Arda Bozkurt’da canlı yayına bağlanarak gerek Fenerbahçelilerin gerekse Biga’daki STK’ların kampanyaya duyarsız kalmayacağını vurguladı. Yayına ünlülere yaptığı takı tasarımlarıyla adından söz ettiren Gülce Dereli ve güreş ağalarından Cengizhan Örs’te katıldı.Dereli konuyu sanatçılarla paylaşacağını, Örs ise güreş camiasına duyuracağını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gökhan Bayram, katkı sunan tüm yöneticilere ve izleyicilere teşekkür ederek bugünden sonra kampanyanın daha geniş kesimlere ulaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Gökçeada Belediye Başkanı Sn. Ünal ÇETİN

STK VB. (20.30 – 21:00 arası canlı yayına alacaklarımız)

Çanakkale Baro Başkanı Sn. Av. Bülent ŞARLAN

Çanakakle Ticaret Borsası Başkanı KAYA ÜZEN

TÜRSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Sn. Ahmet ÇELİK

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Sn. Evren KIZOĞLU

ÇOMÜ Hastanesinden Sn. Prof. Dr. Alper ŞENER

Çanakkale Diş Hekimleri Odası Başkanı Sn. Süleyman DOĞANGÜN

Çanakkale Lions Kulübü Başkanı Sn. Ufuk TURBA

Bigaspor Başkanı Sn. Serkan ÖZKAN

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Sn. Ümit BURUNLULAR

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Sn. Cenk Devrim ULUSOY

Sanatçı Gülce DERELİ

Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sn. Arda BOZKURT