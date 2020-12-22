Pazar Sayısının Üçe Çıkması Yoğunluğu Azalttı

Kısıtlamadan dolayı ilçemizde halk pazarının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri kurulmasıyla birlikte kalabalık insan yoğunluğunun azalmasına da sebebiyet verirken koronavirüs salgının riskini de azaldığı gözlemleniyor.

DURUMDAN VATANDAŞLARDA MEMNUN

Kısıtlama dolayısıyla pazar sayısının üçe çıkmasından hem vatandaşlar memnun hemde koronavirüs salgının yayılmasına karşı bir önlem alınmış oldu.Dünde kurulan pazarda alışveriş yapan vatandaş sayısının az olması ve insanların kurallara uyması dikkat çekti.Bölge bölge kurulan pazar yerlerinde vatandaşlar alışveriş yaparken kendilerini daha güvende hissettiklerini alacaklarını alıp evlerine döndüklerini belirtirken, pazarın pandemi sonrası da bu şekilde kurulmasını talep ediyorlar.

Haber: Ali GEZER