PTT önlerinde uzun kuyruk

İlçemizde , işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.İlçemizde , koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000’er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu.

PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturan kişiler,PTT memurları tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN