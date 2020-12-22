GÜNCEL HABERLER 

PTT önlerinde uzun kuyruk

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde , işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.İlçemizde , koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000’er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu.
PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturan kişiler,PTT memurları tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

CHP Örgütünden Yangın Bölgesine Destek

buyukzafer 0

Özacar Öğrencilere Verimli Bir Ara Tatil Geçirmelerini Diledi

buyukzafer 0

Hemşehrimiz Kireçtepe SAT Kolordu Komutanlığına Atandı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.