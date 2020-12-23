KAVAKLITEPE-YENİKÖY ARASI BETON YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ile Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’nün Kavaklı -Yeniköy arası 3.5 km beton yol astfaltlama çalışmalarını yerinde incelediler.Kaymakam Kılınçkaya “2020 yılı Köydes programı kapsamında Kavaklı-Yeniköy arası 3.5 km beton yol asfaltlaması yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.”bilgisini verdi.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya, İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü ve Kavaklıtepe Köyü Muhtarı Ömer Karataş tamamlanan beton yolda incelemelerde bulundular.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN