Ticari Araç Kullananlar Dikkat

Psikoteknik belgesi zorunlu hale geliyor: Cezası 1180 lira

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 Aralık’tan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere 1180 lira cezai işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

Türkiye’nin dört bir yanında her geçen gün meydana gelen kazalar, ticari araç sürücülerinin belgelerini ve psikoteknik raporlarını bir kez daha gündeme getirdi. İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek için uygulanan psikoteknik testi 31 Aralık’tan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor.

Psikoteknik değerlendirme nedir? ve Psikoteknik belgesi kimler almalıdır? sorularını yanıtlayan, Çanakkale Merkez Psikoteknik Kurucusu, Klinik Psikolog Pelin GÖZÜTOK UTGU, ” Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede sürücü kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek için uygulanan bir testtir. Salgın sürecinde maske ne ise, trafikte de psikoteknik belgesi o anlama gelmektedir. Test psikolog eşliğinde 1 saat sürmekte ve test sonrası psikoteknik değerlendirme sonucu e-devlet sistemine işlenmektedir. Tüm ticari araç sürücülerinin bu belgeyi alması zorunludur. Belgesi olmayan ticari araç sürücülerine 1 Ocak 2021 itibariyle 1180 TL cezai işlem ve trafikten uzaklaştırma işlemleri uygulanacaktır. Ayrıca oluşabilecek kazada ticari araç sürücüsünün psikoteknik belgesi yoksa, sigorta ve kasko eksik belgeden dolayı hasar ödemesi yapmamaktadır. “dedi.