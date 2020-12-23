Siyasilerden Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı

Belediye Başkanı Özacar ile Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Sarıkamış Şehitlerini andı.Özacar mesajında;”SarıkamışHarekatı’nın 106’ıncı yıldönümünde; kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun”dedi.Sürücü isemesajında; “

Sarıkamış, vatan uğruna her türlü zorlu şartları görmezden gelip, dondurucu soğuk altında şehadete yürüyen 90 bin şehidimizin kendini feda etme destanıdır.

Vatan uğruna verilen mücadelelerin en önemli tarihlerinden biri olan bugünde Sarıkamış Harekâtında şehit düşen 90 bin askerimizi ve tüm Şühedayı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.”dedi.

Haber: Ali GEZER