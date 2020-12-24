Köylünün Güvencesi Toprak Mahsulleri Ofisi Özel Şirketlere mi İhale Ediliyor?

Köylünün güvencesi olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Malkara ve Gelibolu Şubeleri Konyalı bir özel şirkete ihale edilince Borsa ve Ticaret Odalarından tepki geldi.

Çanakkale Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ‘a bildirilince, Turan Çanakkale’ye geldi.

Çanakkale Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ‘ın bugün saat 16:00’da Çanakkale’de Borsa Binasında ilgililerle bir toplantı yapacağını bildirdi.

Gelibolu Toprak Mahsulleri Ofisininde Malkara Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte tüm depoları sahası ve binalarının 300 bin lira gibi komik bir fiyatla da kiraya verilmesine çiftçilerle birlikte Ticaret Borsası ve Ticaret Odaları yetkililerinden tiraz yükselince Ak parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Çanakkale’ye gelir gelmez ayağının tozuyla hemen bir toplantı düzenledi.

Aynı ihale Malkara Ticaret Odası’nında aynı şirkete ihale edildiği ,Malkara çiftçilerinin itirazı üzerine de ihalenin iptal edildiği öğrenildi.

Haber: Recep YÜZÜAK