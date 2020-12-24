TURAN: “MEHMET AKİF ERSOY’UN FİKİRLERİ İSTİKAMET ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR”2021 YILI İSTİKLAL MARŞI YILI OLARAK KABUL EDİLDi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Mehmet Akif Ersoy’un eserleri, mücadelesi ve fikirleriyle devasa bir külliyatı miras bıraktığını belirten Turan, “Milli Şairimiz Mehmet Akif, sadece tarihe geçen bir şahsiyet olmakla kalmadı, gönüllerde de yaşamaya devam ediyor.” dedi.

Mehmet Akif’in fikir ve edebiyat dünyasını şiirleriyle ve yaşamıyla kıymetlendiren önemli bir dava insanı olduğunu ifade eden Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Üstad Mehmet Akif’i anlamak ve gelecek nesillerimizin zihnine onu nakşetmek üzerimize düşen en büyük vazifedir. Bu anlamda Mehmet Akif Müze Evi ile Üstad Mehmet Akif’in çocukluğunun ve hayatının önemli kesitinin anlatıldığı Akif Belgeseli onu daha yakından tanımamızı sağlayan önemli projeler oldu. Mehmet Akif’in anlam yüklü mısraları adeta büyük fedakarlıklarla Kurtuluş Mücadelesi vermiş, tarihi başarılarla muzaffer olmuş milletimizin yansımasıdır.

TBMM Başkanımız Mustafa Şentop’un ve TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi partinin imzasıyla sunulan ortak önergeyle İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması nedeniyle 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası’nda 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak Gazi Meclis’te kabul edilmesi oldukça anlamlı oldu.

Bu duygularla Vatan Şairimiz, Bayramiçli hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyoruz.”

Haber Merkezi