PAZAR YERİ DENETİMİ YAPILDI

Sarmaşıklı pazarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü Sarmaşıklı pazarında maske denetimi yaptılar.

Kaymakam Kılınçkaya yaptığı açıklamada: ”Vatandaşlarımızın şu ana kadar göstermiş olduğu hassasiyetin sonucunu ilçemizde görmeye başladik. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım.Çıkmak gerekli ise de sosyal mesafe kuralını asla ihmal etmeyelim” diyerek halkımıza duyarlılıklarindan ötürü teşekkürlerini ifade etti. Haber: Caner AKŞİT