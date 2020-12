BAŞKAN ÖZACAR’IN İSMET İNÖNÜ’YÜ ANMA MESAJI

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, ülkemizin çağdaş bir kimlik kazanarak gelişmesinde çok önemli katkıları bulunan İsmet İnönü’nün, kararları, düşünceleri ve saygın kişiliği ile her zaman şükranla anılmaya devam edeceğini ifade etti.Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı ve ilk Başbakanı, Lozan Antlaşması’nın mimarı İsmet İnönü’nün ölümünün 47.yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, ülkemizin çağdaş bir kimlik kazanarak gelişmesinde çok önemli katkıları bulunan İsmet İnönü’nün, kararları, düşünceleri ve saygın kişiliği ile her zaman şükranla anılmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Özacar’ın yazılı olarak yayınladığı anma mesajı şöyle:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, İstiklal Savaşımızın büyük kumandanı, ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında, Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve gelişmesinde önemli katkıları bulunan yanı sıra çok partili hayata geçmemizde de özel bir yeri olan tarihi bir kişiliktir.

İsmet İnönü, Türk siyasal hayatında yeri doldurulamayacak bir başbakan, Sevr Antlaşması ve Mondros Mütarekesini geçersiz kılan Lozan Antlaşması’nı imzalayan eşsiz bir diplomasi dehasıdır.

Vefatının 47. yıldönümünde ülkemizin en önemli şahsiyetlerinden biri, siyaset ve devlet adamı İsmet İnönü’yü saygı ve rahmetle anıyor, “Bir ülkede namuslu insanlar da namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur” sözünü kendimize her daim rehber ediniyoruz.”

Haber: Caner AKŞİT