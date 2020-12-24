Gelibolu Belediyesinden Pandemi Süresi Boyunca Öğrencilere Destek

Gelibolu Belediyesi pandemi süresi boyunca öğrencilere ödev çıktıları alma fırsa sunuyor. Gelibolu Belediyesi “Sevgili öğrencilerimize Covid-19 salgını döneminde eğitim gördükleri EBA ve Zoom üzerinden kendilerine verilen ödev çıktılarını bizzat biz alarak katkı sunuyoruz. Ödevlerinizi whatsApp üzerinden gönderin, aynı gün teslim edelim.”bilgisini verirken, yazdırılmak istenilen ödevler hafta içi 10.00- 16:00 saatleri arasında adınızı da belirterek 0538 976 74 02 nolu telefona gönderebilirsiniz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN