TURAN “MİLLETİN BEKLENTİLERİ DAHA HIZLI KARŞILANMALI”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile bir araya geldi.Çanakkale Belediyesi’nin taleplerinin ve şehrin sorunlarının değerlendirildiği ziyarette Turan, “Söz konusu memlekete, Çanakkale’mize hizmetse parti ayrımı yapmayız.Tarihin emaneti Çanakkale gibi ortak bir paydamız var. Bizim bu hassasiyetimizin karşılığını ilgili CHP’lilerden de görmek istiyoruz.” dedi.

“Diyalog ve samimiyet karşılıklı olunca anlam kazanır.” diyen Turan ziyarete ilişkin, “CHP’li İl Genel Meclisi Üyelerinin şehrimizin bütçesindeki partizan ve adaletsiz davranışı, şehrin en önemli markalarından GESTAŞ’ın gemi almak için borç ve kredi talebinin kabul edilmemesi gibi konulara üzülerek şahit olduğumuzu Sayın Başkana ifade ettik. Ayrıca Sayın Başkan ile olan görüşmemizde hemşehrilerimizin Çanakkale Belediyesi’nden bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekledikleri yıllardır çözülemeyen sosyal konutlar konusu başta olmak üzere, taşıt köprüsü, Cennet Otoparkı, Sarıçay’ın bakımı, kentsel dönüşüm, Roman kardeşlerimizin yaşadığı mahallelerin dönüştürülmesi, bitmeyen belediye binası ve su sorunu için acil formüller bulunması gibi önemli sorunları da dile getirdik. Yine Belediyenin, 250 milyon gibi borç yükünden, belediyeye ait iştiraklerin ihale açılmadan pazarlık usulü ile kiralanmasından, halk otobüsü ihalelerindeki Sayıştay raporuna da yansıyan kayırmalardan ve gerçekleşen birçok satın almanın ihalesiz bir şekilde şehir dışındaki şirketlerden yapılmasından duyduğumuz rahatsızlığı ifade ettik. Ayrıca insanı bunaltan, zaman kaybına yol açan şehir trafiği hakkındaki görüşlerimizi söyledik. Böyle bir trafik çilesini hemşehrilerimiz hak etmiyor. 550 bin nüfusluk Çanakkale’nin trafiği neredeyse 16 milyonluk İstanbul’un trafiğini geçti.

Sosyal konutlar için 13 kat plan yaparak, rant dedikodularına da kapı açarak, kanuna aykırı olan 13 katlı projeden dolayı yıllarca tek adım atılamadı. Kanunlar ve yönetmelikler belli. 13 kata hiç kimsenin evet deme imkanı olamaz. Şimdi Sayın Başkandan öğrendik ki tekrar yeni bir proje yapılıyormuş. Ümit ederim bu düzenleme kanuna uygun hazırlanır, biz de keyifle omuz veririz. Çanakkale olarak kentsel dönüşüm konusunda bırakın AK Partili Belediyeleri CHP’li belediyelerin bile çok gerisinde kalmış durumdayız. Ayrıca kentsel dönüşüm denilince sadece akla sosyal konutlar gelmemeli. Fevzi Paşa Mahallesi ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere çok sayıda yerde benzer ihtiyaç var. Nasıl kısa zaman önce mezarlık yeri, hafriyat yeri, kredi talebi gibi konularda yardımcı olduysak Belediye üzerine düşeni yaptığında sosyal konutlar başta olmak üzere, her konuda desteğe açığız.

Toplantının sonunda Çanakkale Ticaret Borsası’nda gerçekleşen görüşmenin kıymetli olduğunu, Sayın Başkana bu tarz toplantıların faydalı olacağını söyleyerek teşekkür ettik.” şeklinde konuştu.

Toplantıya Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel de katıldı

.Haber Merkezi