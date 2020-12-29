Gelibolu Belediyesi sosyal yardım yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen program dahilinde, ekonomik yetersizliğini belgelendiren ailelere ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında yardımlarını sürdürüyor. Yakacak yardımları tamamladığında 425 aileye toplam 170 ton kömür ulaştırmış olacaklar.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Gelibolu Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı
Gelibolu Belediyesi sosyal yardım yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen program dahilinde, ekonomik yetersizliğini belgelendiren ailelere ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında yardımlarını sürdürüyor. Yakacak yardımları tamamladığında 425 aileye toplam 170 ton kömür ulaştırmış olacaklar.