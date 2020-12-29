Özacar “ En Düşük Personel Maaşı 3.256 TL Olacak”

2021 yılında asgari ücretin 3557 lira olarak belirlenirken, Özacar; “Ocak 2021, yani yeni yıl ile birlikte kurumumuzda çalışan emekçi arkadaşlarımızın en düşük maaşı 3.256 TL olacak. Güzel şehrimizi güzelleştirmek ter döken personelimize emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”sözlerini ifade etti.

Haber: Ali GEZER