Hayallere Son 3 gün kala !..

Milli Piyango yılbaşı çekilişine 3 gün kaldı. Heyecanlı bekleyiş sürerken yılbaşı biletlerine de ilgi yoğun. Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL’nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor.

Online olarak da satılan biletler,

31 Aralık saat 19.00’a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek. İşte internetten bilet satın alma ekranı ve ikramiye detayları…

‘Talih kuşu’nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satılan biletlere ilgi yoğun. Yeni yıla sayılı günler kala biletlerin yüzde 80’i tükendi. İnternet sitesinden Milli Piyango bileti alanların sayısı gün geçtikçe artarken bayilerin önünde de uzun kuyruklar olduğu görülüyor. Özellikle meşhur olmuş bayilerin önlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk dikkat çekiyor.

Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında başı çeken Milli Piyango için hayaller kurulmaya başladı. Vatandaşlar 100 milyon lira ikramiyeyi kazanmak için hem bayilere hem de millipiyangoonline.com internet sitesine akın ediyor. Biletlerin yüzde 80’i tükendi.Haber: Ali GEZER