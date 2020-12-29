Siyasilerden Mehmet Akif Ersoy’u Anma Mesajı

İstiklal Marşı’mızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 84. yıldönümünde ilçemizdeki siyasiler anma mesajı yayınladılar.Başkan Özacar “İstiklal Marşı’mızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 84. yıldönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz.”dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’de mesajında; “27 Aralık 1936’da vefat eden İstiklal Şairimiz Merhum Mehmet Âkif Ersoy’u Rahmetle ve Minnetle Yâd ediyoruz.”mesajını iletti.

Haber: Hilal GEZER