PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu

İlçemizde dün halk pazarının kurulmasının da etkisiyle vatandaşlar bankalar ve PTT önündeuzun kuyruklar oluşturdu. Polisler kuyrukta bekleyen vatandaşları sık sık sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyardı.Koronavirüs salgını tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini hissettirirken, PTT ve bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşların sosyal mesafeyi koruduğu sıralarda içeriye sayılı kişi alınıyor.

Maskelerini takan vatandaşlar, işlemlerini yaptırabilmek için uzun süre kapıda bekliyor. Bankalarda işlemlerini yaptırmak için sıraya giren vatandaşlar, polisler tarafından sık sık sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyarılıyor.