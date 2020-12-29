İlçemizde balıkçıların yüzü tekirle güldü.

Palamut, mezgit ve hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar, İğneada’da avladıkları bol miktarda tekirle döndü.

Balıkçı tezgahtarları, sezonun hava şartları nedeniyle kötü başladığını ve denizde şu anda bol miktarda yakalanması gereken palamut ve hamsinin yok denecek kadar az olduğunu söyledi.Geçtiğimiz günlerde bol miktarda tekir ve mezgit avladığını anlatan balıkçılar, “Şu anda bölgede tekir ve mezgit balığı bol miktarda avlanıyor. Limana gelen balıkçılarımızın çoğu, tekir balığıyla dönüyor. Palamutta yaşadığımız hayal kırıklığını tekir ile telafi ediyoruz.” diye konuştu.

Tekir balığının kilosu 20 liradan pazarda ve çarşı içi sokaklarda toplamda 1 tondan fazla balık satışı yapıldığının bilgisi verildi. Haber: Caner AKŞİT