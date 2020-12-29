CUMHURİYETE BÖYLE BAKMALIYIZ..!

Cumhuriyet adı altındaki birçok ülkede yönetim fiilen ya oligarşi’dir ya da dikdatörlüktür.

Tek liderli yönetimler, tek partili seçimlerde öyledir.

1950’den önce bir çeşit monarşi, sonrasında oligarşinin egemenliği.Cumhur hiç bir zaman egemen olamadı.

Göstermelik yapılan seçimlerde hiç bir zaman iktidarı halka vermedi…

Köylü milletin efendisi hiçbir zaman olmadı.

Şairin dediği gibi, ellerinden gelse rüyalara sansür koyacak idareler hakimdi o dönemlerde …

Afyon Kocatepe Üniversitesinde Doçent olarak görev yapan Kamil Güngör yazmış bunları…

Bu durum 1954- 1960 arası için doğrudur:

“Atatürk’ün ön gördüğü ; İnsan haklarına saygılı, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti” sistemi 1950 öncesi ülkenin özel koşulları ve olanakları nedeniyle uygulanamamıştı…

(1939 -1945 arasında 2.Dünya Savaşı, Avrupa’da 5 milyon insanı öldürdü.Hitler Meriç’e dayandı)

Atatürk’ün hiç bir zaman sıcak bakmadığı o bir çeşit monarşi, tek lider sistemine gitmedi.

Birde Cumhuriyetin kuruluş yıllarına böyle baksak mı..?