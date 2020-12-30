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Gelibolu Belediyesi’nden Pazar Duyurusu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Cuma günü Emek Caddesi’nde kurulacak olan pazarın 31 Aralık Perşembe günü yapılacağını duyurdu. Gelibolu Belediyesi duyurusunda; “Covıd-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik Gelibolu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca alınan karar ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile ilçemizde geçici olarak 3 gün pazar kurulmaya devam etmektedir.Bu hafta ise yılbaşı tatilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, Cuma günü Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde Emek Caddesi’nde kurulan pazar 31 Aralık Perşembe günü aynı yerinde kurulacaktır.”duyurusunda bulunuldu
.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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