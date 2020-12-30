BİR DURAKTAN DAHA GEÇERKEN…!

Ömür denilen kavram çok ilginç bir süreçtir…Süprizlerle, acılarla, mutluluklarla akıp gidiyor…

Peki süresi…?

O, belirsiz işte…

Yıl başlarına, dinlenme, düşünme, değerlendirme durakları desek yeridir.

Yaradanımız ömrümüzü verirken süresini bildirmiyor.

Bunun anlamı şu mudur acaba..?

“Ömür sana bir kez kullanabileceğin bir armağandır.Onu nasıl kullanacağını düzenlemen için yanına “akıl, irade , sevgi, nefret, vicdan, muhakeme”gibi malzemelerde koydum… Onları kullanarak yaşamını düzenle.Benden bir yardım isteme!

Mi diyor acaba!..

Bunu bilmeliyiz.Ama yıl biterken de bu hesabı gözden geçirmeliyiz.

Yer – içer eğlenir.Yeni yılın iyilikler ve güzellikler getirmesini bekleriz.

Hasta olmadan ölümü pek düşünmeyiz.

Aslında doğrusu bu mudur?

Ölümü düşünmek yerine, yaşamı düşünmek, çalışıp üretmek, ömrü güzelleştirmez mi…?

Yılbaşı duraklarında dinlenirken hatalarımızı gözden geçirerek, varsa yanlışlarımızı düzelterek “YOLA DEVAM” demek en doğrusu değilmidir..?

Çünkü; “ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkil budur ki, ölmeden evvel ölür kişi” demiş üstad Yahya Kemal Beyatlı.

Yeni yılınız kutlu, ömrünüz sağlıklı, mutlu olsun!