Turan ve İskenderoğlu’nun Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu yeni yıl dolayısıyla ortak bir mesaj yayınladı.“2020 yılı hem ülkemiz hem de tüm dünya için salgından dolayı oldukça zorlu geçti. Vaka sayısının 80 milyonu geçtiği bu dönemde gelen aşılamaların başlaması gelecek adına umutlu olmamızı sağlıyor. Yeni normal dediğimiz bu döneme ülkemizin hızlı adapte olmasıyla, sağlık alanında gösterilen örnek mücadelemiz ve tedbirlerimiz ile süreci en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. 2020 yılında memleketimiz Çanakkale’de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken TBMM’de ise milletimizin beklentilerini karşılayacak, pandeminin olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler de içeren çok sayıda kanun teklifimiz yasalaştı. Milli Şairimiz, Bayramiçli hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy’un müellifi olduğu İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılı olması nedeniyle 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmesi bizler için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı oldu. Yeni yılda da ekonomi ve hukuk başta olmak üzere, milletimizin beklentilerine cevap verecek, ülkemizi hedefleriyle buluşturacak, memleketimizi kalkındıracak çalışmalarımız olacak. Destansı tarihiyle gurur duyduğumuz memleketimiz, göz ağrımız Çanakkale’mizin yatırımların merkezi, vizyon projelerin şehri olması için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin yeni miladi yılını tebrik ediyor; 2021 yılının salgının geride kaldığı bir yıl olmasını ve milletimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için güzellikler getirmesini temenni ediyoruz.”