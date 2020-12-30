Haydaa! Parasızlıktan Yakınırken, Özacar altın madenimi buldu?

Türkiye’de CHP’li Belediyeler çalışanlarının asgari ücretlerini 3 bin ile 3 bin 100 TL ‘ye çıkardıklarını ilan ederken, Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, bir rekora imza atarak 3 bin 256 TL’ye çıkardığını yayınladı.

İki ihtimal var.

Özacar ya altın madeni buldu! Yada milli piyangodan 100 milyonluk ikramiyenin rüyasını gördü.

Mücavir alanları elinden alınarak, gelirleri tırpanlanan Özacar,acaba;

İncili Çavuş’un hikayesindeki gibi;

“Siz beni sığ denize attınız, bakın bende bir koca koyun sürüsüyle o denizden çıktım.Derine atsaydınız,

“Daha büyük bir sığır sürüsüyle karşınıza çıkardım mı..! Demek istiyor…

Bu bir rüyasa HAYIR olsun.Değilse olacak olanlara HELAL olsun.!

Diyelim..! Mİ.?

Bu para, işçi sendikalarının istediklerininde üzerinde.Asgari ücret komisyonu 460 – 470 TL civarında zam yaparken,Özacar 900 TLlik zam yapınca tabii akla gelen başka sorular oluyorda ondan gari..! Büle , büle yazıyerim…

Hoşça kalın, yeni yılda evde kalın.Bu musibetten kurtulana kadar sabır edin.Mutlu Yıllar…