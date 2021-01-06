Türk basınının en büyük destekçisi Basın İlan Kurumu 60 yaşında

Ülkemizde resmi ilan ve reklamların dağıtımına yarım asırdan fazla süredir aracılık eden, Türk basınına en güçlü desteği veren Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor.Türkiye genelinde 81 ilde resmi ilan ve reklamların dağıtımına aracılık eden Basın İlan Kurumu (BİK), özellikle yerel basın için büyük önem taşıyor.

60. yılını yeni logosu ve genel müdürlük binasında karşılayan Basın İlan Kurumu, gazetelere kredi, basın derneklerine maddi yardım ve basın çalışanlarına faizsiz taksitli borç vermeyi de sürdürüyor.

Pandemi boyunca da Türk Basınının yanında

2020 yılında baş gösteren salgının etkileriyle mücadele başta olmak üzere basın sektörünü zorlayan tehditlere karşı önlemler alan Basın İlan Kurumu, sağladığı maddi destek paketleri ve kolaylıklarla gazetelerin ve gazetecilerin yanında oldu.

ilan.gov.tr hızla büyüyor

Yıllık 135 milyon görüntüleme ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr resmi ilan ve reklamları daha geniş kitlelere ulaştırmak için alt yapısını yeniledi.

Basın İlan Kurumu yeni logosuyla yeni adresinde

Basın İlan Kurumu, yenilenen kurumsal kimliği ile yeni Genel Müdürlük adresi Merter Platform’da 60. hizmet yılına merhaba diyecek.

BİK, dijital dönemin ruhunu ve geleneksel gazete kültürünü yansıtan, akılda kalıcı, güçlü ve zarif tasarımıyla yeni logo ve tipografisini 1 Ocak 2021’den itibaren kullanıma aldı.

Yeni logonun renkleri, güç, güven ve geleceğin sembolü turkuaz (Türk mavisi) ve kâğıdın, kültürün, geleneğin ve sağduyunun rengi kahverengiden oluşuyor.

Haber Merkezi