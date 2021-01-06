Kıyı balıkçıları sokağa çıkma yasağından ‘muaf’ tutulmak istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları denizlerden uzak kalan kıyı balıkçıları, sokağa çıkma yasağından kendilerinin muaf tutulmasını istiyor.Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları denizlerden uzak kalan kıyı balıkçıları, sokağa çıkma yasağından kendilerinin muaf tutulmasını istiyor.Türkiye’de de etkili olan koronavirüs salgını balıkçılık sektörünü olumsuz etkiledi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik uygulanan tedbirler nedeniyle hafta sonları sokağa çıkamayan kıyı balıkçıları avcılık yapamıyor. Hafta sonları denizlerden uzak kalan kıyı balıkçıları, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler gibi sokağa çıkma yasaklarından kendilerinin muaf tutulmasını istiyor.

“YASAK BİZE ÜÇ GÜN”

Kıyı balıkçıları ve balıkçılar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının yeni yılda 3 gün olarak yansıdığını belirterek, “Yasak nedeniyle balıkçıların gelirleri yüzde 50 oranında azaldı.”dediler.

“BİZ GÜNÜBİRLİK ÇALIŞAN KİŞİLERİZ”

Kıyı balıkçıları ve balıkçılar “Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok sektörde olduğu gibi balıkçılıkta da mağduriyetler yaşandı. En fazla zarar görenlerin başında balıkçılarımız geliyor. Çünkü biz günü birlik çalışan kişileriz. Sokağa çıkma yasağında bizler denize çıkıp av yapamıyoruz. Bu nedenle balıkçılarımız borçlarını ödeyemez duruma geldi. Sosyal yardımlardan da balıkçılarımız yararlanamıyor. Bize hiçbir destek yok. Bu nedenle bizler evimize ekmek götürebilmek için hafta sonları denize açılmak istiyoruz. Burada şu anda yaklaşık 40 tane faal tekne var. Her bir teknede iki kişi bulunmak suretiyle bizim sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında tutulmamız lazım” diye konuştular.

Hafta sonları avlanan balıkların il dışına sevkiyatının yapılabildiğini kaydeden oltacılar , “Sokağa çıkma yasağında balığı ne yapacaksınız diye sorulacak olursa; balıklarımızı hafta sonu bizler il dışına nakliye yapabiliyoruz. Çanakkale -İstanbul arası avladığımız balıkları dağıtabiliyoruz. Pazar günü avladığımız balıkları da güzelce paketleyip, şoka koyarak büyükşehirlere yolluyoruz. Nakliye olduktan sonra biz avladığımız balıkları her türlü satabiliriz. Bizim için önemli olan balıkçıların mağdur olmaması” ifadelerini kullandılar. Haber: Caner AKŞİT