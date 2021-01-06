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2021 Yılının İlk Pazarı Kuruldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kısıtlamalar nedeniyle ve yoğunluk yaşanılmaması adına ilçemizdeki halk pazarı sayısı üçe çıkarılmıştı.2021 yılının ilk pazarı dün kuruldu.Pazarda vatandaşlar sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uydukları gözlemlendi. Dün kurulan pazaryerinde vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak pazarlıklarını yaptılar. Pazarda giyimden , ayakkabıya birçok çeşit göze çarptı.Vatandaşların 4 günlük yılbaşı kısıtlamasının ardından ilk kez dışarıya çıktılar ve alışverişlerini yaptılar.
Yeni yılın ilk halk pazarı kısıtlamadan sonra olsada, vatandaşların kurallara uyması ve güvenlik önlemlerinin de alınmasıyla sakin geçti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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