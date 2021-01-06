GÜNCEL HABERLER 

Nalbant “ Kira Desteği için Başvurular Başladı”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant esnafların kira desteği için başvurularını e devletten 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilmeleri konusunda açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında; “Gelir kaybı desteği ve kira kaybı desteğinden faydalanmak isteyen üyelerimiz E devlet şifresinden başvurabilirler 4 ocak 8 ocak arası bütün esnafımız başvurabilir her hangi bir sıkıntı yaşandığında esnaf odasından yardımcı olunacaktır hayırlı işleriniz olsun.”açıklamalarında vulundu.
Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

buyukzafer 0

Çamlıkparkta Temizlik Çalışmaları Yapılıyor

buyukzafer 0

Cumhuriyet Bayramı’nda Sokaklarda Marşlar Dinletildi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.