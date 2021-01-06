Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

Koronavirüs salgını neticesinde vaka sayıları ve ölüm oranı en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri konulu genelgeyi yayımladı. Kabine Toplantısı’ndan çıkan karar ve bilim kurulu önerileriyle yılbaşında da 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar ise, ‘yasaklar ne zaman bitecek, sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor mu?’ sorularına yanıt arıyor.Yılbaşı yasakları ile Covid-19 salgını önüne geçmek hedeflendi. Açılanan günlük koronavirüs tablosu ise kısıtlamaların işe yaradığını kanıtlar nitelikte. 4 gün sokağa çıkma yasağı ardından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman biteceği konusunda araştırmalar arttı. Koronavirüs vaka sayısına göre kısıtlamaların akıbetinin yeniden görüşülebileceği belirtilmişti.Yılbaşından sonra yasaklar devam edecek mi?

İçişleri Bakanlığı, yılbaşında olabilecek yoğunluğu da göz önünde bulundurarak hafta sonu ile birleşen yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağını duyurmuştu. Böylelikle; hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olmasıyla da, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Yılbaşından sonra yasakların bitmesine yönelik Bakanlık’tan henüz bir açıklama gelmedi. Bu nedenle yasakların devam etmesi bekleniyor.

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Kabine toplantısından çıkan kararlar sonrası hafta sonları 21:00 ile pazartesi 05:00’e kadar sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Son günlerde koronavirüs tablosundaki vaka oranlarının azalmasıyla kısıtlamaların kalkacağı tarih merak konusu oldu. Ancak yasakların kalkacağı gün daha belli değil.