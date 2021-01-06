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Öğretmenler için V Fabrika ile Etkileşimli İçerik Geliştirme Kursu Açıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenler için V Fabrika ile Etkileşimli İçerik Geliştirme ve Web 2.0 Araçlarıyla Dijital Öğretim Materyali Hazırlama Eğitimi uzaktan eğitim kursları yeni format ve içerikleriyle Mebbis’te başvuruya açıldığını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyuruldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Mebbis’te hizmetiçi eğitim modülüne girerek faaliyet başvuru ekranından eğitimlere başvurabilirsiniz.”duyurusunda bulundu.Haber: Hilal GEZER

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