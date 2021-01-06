Turan, ÇTB’nın düzenlediği İş Dünyası İstişare Toplantısı’nda Oda Başkanlarıyla ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

“Çanakkale ekonomisiyle, tarımıyla, sanayisiyle ve turizmiyle büyümeye devam ediyor.” diyen Turan, “Şehrimizin marka değerini artıran, ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan tüm firmalarımız bizler için kıymetli.” dedi.

Çanakkale’nin ekonomisi, pandemi süreci ve sonrası ile esnaf ve iş dünyasının sektörel taleplerinin görüşüldüğü toplantıda Turan, “2020 yılı, zorluklarıyla ve tarihi kazanımlarıyla geride kaldı. Yeni yıla yeni umutlarla, yeni beklentilerle giriyoruz. 2021 yılının salgına karşı aşılamanın başlamasıyla normalleşmenin başlayacağı, tüm sektörlerin bir önceki yıla göre patlama yapacağı kanaatindeyiz. İnanıyoruz ki 2021 yılı Çanakkale’mizin ve Türkiye’mizin yılı olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB, Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Seracılık İhtisas OSB Projesi gibi yatırımlarımızla şehrimiz üst liglerde yer alacak. 75 lira asgari ücret desteğimiz 2021 yılında da devam edecek. Böylelikle işverenlerimize ve çalışanlarımıza toplamda 6,5 milyar liralık ilave kaynak aktarmış olacağız. Ülkemizin tüm kaynaklarını milletimizin hizmetine sunuyoruz. Esnaflarımızın, üreticilerimizin ve iş dünyamızın taleplerinin karşılık bulması için gayret etmeye devam edeceğiz. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması münasebetiyle 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesinden dolayı oldukça gururlu ve mutluyuz. İstiklal Marşı Yılı ve Milli Şairimiz, Bayramiçli hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında şehrimiz pandemi koşullarını da dikkate alarak önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.” şeklinde konuştu.

Toplantıya; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Meclis Başkan Yardımcısı Turgay Kılıç, Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ve Meclis Başkanı Abdullah Deniz, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Meclis Başkanı Yücel Çayıroğlu, TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Orçun Oktay, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu katıldı.

Haber Merkezi