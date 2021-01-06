TURAN “ÜÇ ÇANAKKALE MENŞELİ FİRMAMIZ TÜRKİYE’DE EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET ARASINDA”

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Turan Çanakkale menşeli firmayla Çanakkale Ticaret Borsası’nda bir araya gelerek plaketlerini takdim etti.Turan “Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girerek bizleri gururlandıran üç Çanakkale menşeli firmayla Çanakkale Ticaret Borsası’nda bir araya gelerek plaketlerini takdim ettik.Salgın ve dünya krizlerine karşın, ekonomimizin daha güçlü olması için güçlü firmalarımızın sayısının artması çok önemli. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyoruz.

Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasına giren Altınkılıç Süt Ürünleri, Kodak Taşımacılık ve Kunt Plastik firmalarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Şehrimize değer katan, üreten, ekonomiye katkı sunan ve istihdam alanı açan tüm firmalarımıza ve programa ev sahipliğinden dolayı Çanakkale Ticaret Borsası Başkanımız Kaya Üzen’e teşekkür ediyoruz.

Programa Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Meclis Başkan Yardımcısı Turgay Kılıç, Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ve Meclis Başkanı Abdullah Deniz, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Meclis Başkanı Yücel Çayıroğlu, TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Orçun Oktay, AK Parti Çanakkale İl Başkanımız Naim Makas, AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekilimiz Esra Yüksel, Ezine Belediye Başkanımız Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu katıldı.Haber Merkezi